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Регину Тодоренко за ее брак насмешила Марина Кравец из шоу «Конфетка»

13 января на телеканале ТНТ состоялась премьера второго сезона шоу “Конфетка”. Ведущие Гарик Мартиросян и Марина Кравец выбрали Регину Тодоренко и ее отношения с мужем Владом Топаловым для шуток в первом эпизоде.

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