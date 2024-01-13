Регину Тодоренко за ее брак насмешила Марина Кравец из шоу «Конфетка»

13 января на телеканале ТНТ состоялась премьера второго сезона шоу “Конфетка”. Ведущие Гарик Мартиросян и Марина Кравец выбрали Регину Тодоренко и ее отношения с мужем Владом Топаловым для шуток в первом эпизоде.
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