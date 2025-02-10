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Царьград

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"Коалу" могли заминировать. Появилась первая версия взрыва на танкере под Петербургом

"Коалу" могли заминировать. Появилась первая версия взрыва на танкере под Петербургом

Гружёный мазутом танкер сел на мель после взрыва в машинном отделенииПричиной взрыва в машинном отделении танкера Koala могла быть диверсия.

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