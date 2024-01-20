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Парламентская газета

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Зачем нужен статус налогового резидента

Зачем нужен статус налогового резидента

Налогоплательщики стали получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) обновленные анкеты. Обычно это происходит в рамках контроля соблюдения валютного законодательства, однако помимо информации по зарубежным счетам налоговики сейчас просят предоставить копию всех страниц загранпаспорта, информацию о количестве дней, проведенных вне РФ, копии документов о гражданстве или ВНЖ в других странах.

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