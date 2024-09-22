Ароматная картофельная запеканка по-индийски

Этот рецепт запеканки из картофеля и гороха нут пришел к нам из южной части Индии Запеканка по-индийски с нутом Картофельные запеканки – рецепт распространенный по всему миру! Этот рецепт запеканки из картофеля и гороха нут пришел к нам из южной части Индии.