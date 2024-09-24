Завершились соревнования по служебному двоеборью и легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады коллективов физической культуры Организации «Динамо» № 25

В Москве в тире Академии управления МВД России и на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» завершились соревнования по служебному двоеборью и легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады среди коллективов физической культуры Организации «Динамо» № 25 2024 года.