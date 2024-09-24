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Закон, порядок, государство

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Завершились соревнования по служебному двоеборью и легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады коллективов физической культуры Организации «Динамо» № 25

В Москве в тире Академии управления МВД России и на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» завершились соревнования по служебному двоеборью и легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады среди коллективов физической культуры Организации «Динамо» № 25 2024 года.

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