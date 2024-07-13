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В Ивановской области арестованы высокопоставленные чиновники за растрату государственных средств

В Ивановской области арестованы высокопоставленные чиновники за растрату государственных средств

В Ивановской области провели серию обысков и задержаний высокопоставленных чиновников после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по обвинению в растрате денежных средств.

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