В Ивановской области арестованы высокопоставленные чиновники за растрату государственных средств

В Ивановской области провели серию обысков и задержаний высокопоставленных чиновников после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по обвинению в растрате денежных средств.
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