Лидер банды треш-блогеров, избивавших людей, объявлен в международный розыск

Организатора и главу так называемой азербайджанской мафии, которая участвовала в нападениях на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, объявили в международный розыск, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
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