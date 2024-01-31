WP: новым представителем Байдена по климату станет Джон Подеста

Президент США Джо Байден собирается назначить представителем по вопросам климата Джона Подесту, который является советником главы государства по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики.
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