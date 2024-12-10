Мерц изменил риторику и назвал условие передачи Украине ракет Taurus

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, ранее призывающий предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, заявил, что не может поставить Украине немецкие ракеты без консультаций с США.
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