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Глушаков назвал лучших футболистов и лучшего тренера в истории России

Глушаков назвал лучших футболистов и лучшего тренера в истории России

Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Денис Глушаков назвал имена лучших российских футболистов и лучшего отечественного тренера в истории национальной команды.

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