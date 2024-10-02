Новый роман Виктора Пелевина "Круть"

Виктор Олегович Пелевин, известный русский писатель, не раз претендовавший на Нобелевскую премию по литературе, хотя так её и не получивший, не унывает и выпускает в продажу 3 октября 2024 года в 20 часов 24 минуты свою новую работу — "Круть".