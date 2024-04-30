Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 779 подписчиков

Китаю понравился метод Путина: Си Цзиньпин решил повторить действия Кремля с бумагами США

Китаю понравился метод Путина: Си Цзиньпин решил повторить действия Кремля с бумагами США

Америка внезапно получила большой сюрприз! В Вашингтоне никак не ожидали, что Китай начнёт повторять «метод Путина», как это назвали журналисты в Поднебесной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
жидобанкиры не потерпят отказа от доллара как главной валюты мира, которую обеспечивают все кроме самих пендосов, то есть жидовская мечта о торговле воздухом приходит к концу. Именно по этому под видом помощи руине начали восстанавливать военное производство пндосов. К войне готовятся. Где там Петров с Бошировым?? Пора йеостоун запускать, пока эти мрази не погрузили планету в ядерный армагедон.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх