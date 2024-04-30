Евгений МакЛауд

жидобанкиры не потерпят отказа от доллара как главной валюты мира, которую обеспечивают все кроме самих пендосов, то есть жидовская мечта о торговле воздухом приходит к концу. Именно по этому под видом помощи руине начали восстанавливать военное производство пндосов. К войне готовятся. Где там Петров с Бошировым?? Пора йеостоун запускать, пока эти мрази не погрузили планету в ядерный армагедон.