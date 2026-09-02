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Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проведут в Коломне в сентябре

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проведут в Коломне в сентябре

С 9 по 11 сентября ледовая арена Конькобежного центра «Коломна» станет главной площадкой для всероссийских соревнований на призы спортивного объекта.

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