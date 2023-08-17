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Руне снялся с «Мастерса» в Цинциннати из-за травмы спины

Пятая ракетка мира Хольгер Руне снялся с матча против Маккензи Макдональда во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

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