Пляжи Челябинска 2022. Где можно купаться

Пляжи Челябинска 2022 готовы к летнему сезону. Власти города рассказали, где можно купаться. В понедельник, 30 мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по ЖКХ Сергей Астахов заявил: К середине недели ожидается потепление.