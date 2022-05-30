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Пляжи Челябинска 2022. Где можно купаться

Пляжи Челябинска 2022. Где можно купаться

Пляжи Челябинска 2022 готовы к летнему сезону. Власти города рассказали, где можно купаться.  В понедельник, 30 мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по ЖКХ Сергей Астахов заявил: К середине недели ожидается потепление.

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