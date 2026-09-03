Euractiv: Каллас пожаловалась, что внешнюю политику ЕС определяет фон дер Ляйен

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас на фоне дискуссии о реформировании Европейской службы внешних связей (EEAS) пожаловалась, что внешнеполитические решения в Евросоюзе фактически принимает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
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