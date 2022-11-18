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Хольгер Руне: «Моя цель – стать первой ракеткой мира. И почему бы не в следующем году?»

10-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал о своих целях. «Это моя цель – стать первой ракеткой мира. И почему бы не в следующем году? Посмотрим.

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