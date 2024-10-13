Люди не стерпели и обратились ко всем: "Наши дети боятся выйти из подъезда и находится на детской площадке" - прямая речь

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Комментарии
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Игорь Егоров
Когда у мужиков животы как у беременных женщин и они утратили понятие, для чего в первую очередь они  нужны, остается одно, бежать в СК..
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2 час.
СТ
Сергей Туренко
Вот если бы это были дети наших депутатов, наверное дело наладилось или например кого-то из силовиков, либо прокурорских. А так зачем кому-то вмешиваться, итак сойдет и дело очевидно в боязни полиции за свои семьи и жизни, а может элементарная коррупция....
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Странно и как-то непонятно - какого хрена ты стоишь у окна и мечтаешь о недалёком будущем беспределе? Идиотка. Работать и бороться нужно, пора уже. Мечтательница.
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1 час.

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