Люди не стерпели и обратились ко всем: "Наши дети боятся выйти из подъезда и находится на детской площадке" - прямая речь

Игорь Егоров Когда у мужиков животы как у беременных женщин и они утратили понятие, для чего в первую очередь они нужны, остается одно, бежать в СК..

СТ Сергей Туренко Вот если бы это были дети наших депутатов, наверное дело наладилось или например кого-то из силовиков, либо прокурорских. А так зачем кому-то вмешиваться, итак сойдет и дело очевидно в боязни полиции за свои семьи и жизни, а может элементарная коррупция....