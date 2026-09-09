Экскурсия «Между словом и образом: Гоголь в иллюстрациях и цитатах»

На выставке представлены произведения Юрия Чарышникова, Андрея Костина, Людмилы Лободы, Сергея Любаева и других художников-иллюстраторов, а рядом можно увидеть издания, для которых создавались эти работы.
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