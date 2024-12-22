Почему Центробанк не повысил ключевую ставку: анализ последствий для вкладов и кредитов Ирэн ОрлонскаяНа заседании 20 декабря Центральный банк России не повысил ключевую процентную ставку, что стало неожиданным для большинства экспертов, которые ожидали ее роста.
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