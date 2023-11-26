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Что творили с русскими в Таджикистане в 90-ые? Рассказываю

Что творили с русскими в Таджикистане в 90-ые? Рассказываю

  Вы хоть единожды слышали о подобном? Уверен, что большинство – никогда либо совсем вскользь, потому что эта информация тщательно скрывается.

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Комментарии
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Александр Батт
А в Царской России нацменьшинства знали свое место. Надо срочно звать на царство Романовых.
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33 мин.
ЗК
Захар Князев
В Киргизии тоже самое было с русскими и немецкими семьями, начиная с конца 80-х годов. А в данное время необходимо очищать нашу РОДИНУ от нечисти!
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17 мин.
Владимир Бурмистров
Романовых? Николай 2 отказался от России и она вверглась в Гражданскую войну, что привело, после многих трагедий, к бесплатным медицине, образовании, санаториям, отпускам, 8-часовому рабочему дню  и многим другим благам общества. После убийства Сталина Трутень Кукурузный свернул с социалистического пути, выпустил бандеровцев и мы заимели СВО. Лишь теперь многие осознали Историю и появился шанс к оздоровлению. Но не с Романовыми, а со Сталиными и Путиными.
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13 мин.

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