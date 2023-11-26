В Киргизии тоже самое было с русскими и немецкими семьями, начиная с конца 80-х годов. А в данное время необходимо очищать нашу РОДИНУ от нечисти!

Владимир Бурмистров

Романовых? Николай 2 отказался от России и она вверглась в Гражданскую войну, что привело, после многих трагедий, к бесплатным медицине, образовании, санаториям, отпускам, 8-часовому рабочему дню и многим другим благам общества. После убийства Сталина Трутень Кукурузный свернул с социалистического пути, выпустил бандеровцев и мы заимели СВО. Лишь теперь многие осознали Историю и появился шанс к оздоровлению. Но не с Романовыми, а со Сталиными и Путиными.