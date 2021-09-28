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Распад СССР - результат украинизации власти в стране

Распад СССР - результат украинизации власти в стране

Украинский клан во главе СССР. или что общего у современной Украины и позднего СССР? Возникает вопрос: А не являются ли развал СССР и происходящее на Украине в последние десятилетия результатами действий одной и той же управленческой школы? Мало кто обращал внимание на тот факт, что именно украинизация советской партийной "элиты" в послесталинский период в СССР привела вначале к реформам, подорвавшим экономику и обороноспособность страны, а затем к длительному застою и полному распаду страны на национальные республики.

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Wlad Wlad
Как утверждает КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ экономика является БАЗИСОМ на котором возводится все остальные НАДСТРОЙКИ. *** И с этой точки зрения экономику СССР и сам СССР уничтожили "женское образование" и "женская работа" - две ТРУБЫ из бюджета в КАНАЛИЗАЦИЮ.

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