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Декларацию о контроле человека над ИИ подписала 21 страна

Декларацию о контроле человека над ИИ подписала 21 страна

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Декларацию о необходимости сохранения контроля человека над искусственным интеллектом приняла 21 страна Еврокомиссии.

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