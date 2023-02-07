Экс-главком НАТО в Европе Бридлав: время не на стороне Украины

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью телеканалу CNN отметил, что Украина не успеет получить западное вооружение до того, как Россия начнет наступление, поэтому время не на стороне Киева.
Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью телеканалу CNN отметил, что Украина не успеет получить западное вооружение до того, как Россия начнет наступление, поэтому время не на стороне Киева.
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