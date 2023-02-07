Uspei.com

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Экс-главком НАТО в Европе Бридлав: время не на стороне Украины

Экс-главком НАТО в Европе Бридлав: время не на стороне Украины

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью телеканалу CNN отметил, что Украина не успеет получить западное вооружение до того, как Россия начнет наступление, поэтому время не на стороне Киева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх