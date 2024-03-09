Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

Денонсация неисполненного договора? Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель 21 февраля в беседе с «РИА Новости» заявил, что договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» 1990 года необходимо денонсировать.
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