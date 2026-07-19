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NewsOne

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Авианосец "Шарль де Голль" следил за Украиной по приказу Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил авианосной группе во главе с "Шарлем де Голлем" вести разведку ситуации на Украине.

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