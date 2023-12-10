Bentley приступила к испытаниям самой успешной в истории марки гоночной машины

Британский автопроизводитель завершил выпуск партии 12 воссозданных довоенных спорткаров Bentley 4½ Litre Supercharged Blower Continuation Series, после чего сразу переключился на подготовку к сборке Bentley 6½ Litre Speed Six Continuation Series.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии