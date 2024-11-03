Беглый иноагент: Нет никаких хороших новостей для Украины

Запад не может предоставить Украине 500 единиц техники, в которых она нуждается. Об этом беглый социолог-иноагент Николай Митрохин заявил в интервью армянскому «Фактор ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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