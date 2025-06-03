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Царьград

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"Это катастрофа": Россия сама загнала себя в капкан – генерал Михайлов не стал скрывать проблему

"Это катастрофа": Россия сама загнала себя в капкан – генерал Михайлов не стал скрывать проблему

Новое время порождает новые войны, новые войны порождают новые силы и средства. 1 июня мы видели, отметил генерал Михайлов, были осуществлены нестандартные формы диверсий, в том числе, причем, в разных субъектах Российской Федерации.

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Комментарии
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Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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