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Царьград

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Откуда на Москву летели украинские БПЛА: генерал Липовой раскрыл детали атаки

Откуда на Москву летели украинские БПЛА: генерал Липовой раскрыл детали атаки

Генерал Липовой раскрыл, откуда ВСУ запустили на Москву сотни беспилотников в ночь на 6 октября.ВСУ могли запустить дроны на Москву с территорий в районе Сум и Днепра.

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