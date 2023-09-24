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Льюис Хэмилтон: «Я устал. Это была адская борьба»

«Я устал. Я сражался изо всех сил, чтобы подняться как можно выше и оказаться впереди «Феррари», у которых на этой неделе было обновление – так что они были особенно быстры.

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