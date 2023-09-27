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У жителей поселка Трудовое появилась новая спортивная площадка

У жителей поселка Трудовое появилась новая спортивная площадка

В поселке Трудовое появилась новая спортивная площадка, сообщает PRIMPRESS. Проект «Спортивная площадка», предложенный активистами ТОСа «Лермонтова, 93», вошел в список победителей конкурса проектов по решению вопросов местного значения.

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