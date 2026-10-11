Нина Катаева
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Нина Катаева

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«В трудный час объединимся и забудем об обидах...»

«В трудный час объединимся и забудем об обидах...»

На Малой сцене Театра Армии поставили «Москвичек» Марии Рождественской Пьеса эта победила в драматургическом конкурсе «Москва и москвичи», который проводился в 2024 году Театром Моссовета при поддержке Департамента культуры города Москвы.

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