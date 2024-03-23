Кейн не сыграет с Бельгией из-за травмы и досрочно вернется в «Баварию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что из-за травмы голеностопа форвард досрочно покинет команду и вернется в «Баварию».
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