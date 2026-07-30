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Невероятные истории веры, молитвы и спасения бойцов в зоне СВО

Невероятные истории веры, молитвы и спасения бойцов в зоне СВО

В самые тяжелые моменты человек часто обращается к тому, что дает ему внутреннюю опору. На передовой, где жизнь может измениться за считаные секунды, для многих военнослужащих такой опорой становится вера.

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