Невероятные истории веры, молитвы и спасения бойцов в зоне СВО

В самые тяжелые моменты человек часто обращается к тому, что дает ему внутреннюю опору. На передовой, где жизнь может измениться за считаные секунды, для многих военнослужащих такой опорой становится вера.
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