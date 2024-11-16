Varsity: глава колледжа при Кембридже сожалеет из-за помощи Украине

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Великобритании Салли Дейвис заявила, что сожалеет о поддержке, которую учебное заведение оказало студентам из Украины, сообщает университетская газета Varsity.
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