В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии