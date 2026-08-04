Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия победит в конфликте с Украиной, поскольку Киев и НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта.
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