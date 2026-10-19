Ноябрь в Новой Англии не знает пощады. Он приходит со стороны ледяной Атлантики, неся с собой промозглый ветер, запах гниющих водорослей и тяжелые, свинцовые тучи, которые ложатся прямо на острые крыши старых особняков.
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