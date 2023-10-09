НКСС напоминает налогоплательщикам о необходимости подачи формы IRM19

В целях реализации права застрахованных в системе государственного социального страхования на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка до 3-летнего возраста или отцовское пособие Национальная касса социального страхования (НКСС) напоминает экономическим агентам о необходимости предъявления информации об установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями (форма IRM 19) в .