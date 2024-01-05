На челябинском участке трассы М-5 ввели реверсивное движение. Видео

На 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск введено реверсивное движение. Причина в том, что на данном участке трассы у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют, сообщили 5 января в управлении ГИБДД по Челябинской области.