На челябинском участке трассы М-5 ввели реверсивное движение. Видео

На 1743 километре автодороги М-5 Москва-Челябинск введено реверсивное движение. Причина в том, что на данном участке трассы у автомобиля вытек антифриз, транспортное средство эвакуируют, сообщили 5 января в управлении ГИБДД по Челябинской области.
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