Трехлетний ребенок пострадал в аварии недалеко от Медвежьегорска

ДТП произошло накануне, 9 января около 12:20 в 7 км от Медвежьегорска, рассказали в ГИБДД Карелии. По предварительной информации, водитель Nissan Juke при прохождении правого поворота выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Transit.
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