Общественник Рогов: "киевский режим боится "Кинжалов" больше всего"

Глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о начале патрулирования воздушного пространства над Черным морем истребителями-перехватчиками МиГ-31, оборудованными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
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