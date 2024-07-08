Пенсионерка из Мичуринска отдала курьеру мошенников более 250 тысяч рублей

В полицию Мичуринска обратилась 84-летняя пенсионерка с заявлением о совершенном мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что на ее номер телефона несколько раз звонили неизвестные и сообщали, что ее сестра попала в ДТП.