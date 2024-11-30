Перспективные боевые БПЛА от компании «ИМПУЛЬС 82»: без многообразия видов не будет естественного отбора Факторы эволюционного отбора Пожалуй, уже стало банальностью утверждение о том, что российская специальная военная операция (СВО) на Украине во многом стала войной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).