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Тайная доктрина

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Перспективные боевые БПЛА от компании «ИМПУЛЬС 82»: без многообразия видов не будет естественного отбора

Перспективные боевые БПЛА от компании «ИМПУЛЬС 82»: без многообразия видов не будет естественного отбора

Перспективные боевые БПЛА от компании «ИМПУЛЬС 82»: без многообразия видов не будет естественного отбора Факторы эволюционного отбора Пожалуй, уже стало банальностью утверждение о том, что российская специальная военная операция (СВО) на Украине во многом стала войной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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