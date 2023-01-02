Никола Йокич оформил 9-й трипл-дабл в сезоне в победном матче с «Бостоном»

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» (123:111). Йокич набрал 30 очков, 12 подборов и 12 передач, реализовав 10 из 13 с игры и 8 из 8 с линии Трипл-дабл стал для действующего MVP НБА вторым подряд и 9-м в сезоне.
Популярные статьи
- Карлос Сайнс приехал к отцу на «Дакар»: «Очень нравится атмосфера – я мог бы поучаствовать»
- Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Многие скептически относятся к этому. Но все они должны замолчать!»
- Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо
Свежие комментарии