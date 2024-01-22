Ау, тут есть кто-нибудь: игры, в которых вы можете стать закуской для монстра

Вы, вероятно, привыкли к клишированным дизайнам уровней, которые появляются в каждой игре: вулканический уровень, снежный уровень или остров, где у вас есть пять минут, чтобы спастись, пока он не взорвался.
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