В Иркутске прошел фестиваль "Энергия+"

Энергетический холдинг Эн+ второй год подряд провел в Иркутске фестиваль "Энергия+". С 12 по 14 июля 2024 года на набережной Ангары, у памятника Александру III, собрались известные российские актеры, писатели и режиссеры.
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