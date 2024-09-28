Разработчики Pax Dei рассказали о том, как справляются с огромным массивом данн...

Разработчики Pax Dei рассказали о том, как справляются с огромным массивом данныхВ игре так много созданного игроками контента, что неудивительно, так как система строительства является одной из самых используемых систем игрыЧитать дальше → источник.
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