Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва и «Динамо» Минск сыграют в финале, ЦСКА и «Автомобилист» – за 3-е место, «Ак Барс» и «Шанхай» – за 5-е

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30 августа пройдут заключительные матчи на Кубке мэра Москвы. Матчи турнира показывает Okko. Кубок мэра Москвы Матч за 5-е место «Ак Барс» – «Шанхай Дрэгонс» – 12:00 Матч за 7-е место «Спартак» – «Торпедо» – 14:00 Матч за 3-е место ЦСКА – «Автомобилист» – 15:30 Финал «Динамо» Минск – «Динамо» Москва – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.